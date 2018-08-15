Премьер-министр Индии объявил о запуске новой программы здравоохранения

Нью-Дели, , 11:20 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении со стен Красного форта в Дели по случаю Дня независимости Индии объявил о запуске новой программы здравоохранения, нацеленной в основном на помощь бедным слоям населения. Он заявил, что для Индии крайне важно избавиться от бедности и предоставить медицинские услуги тем, кто не может себе этого позволить. Программа будет запущена 25 сентября в годовщину рождения одного индийских политических лидеров Диндаяла Упадхая.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», более 100 миллионов бедных семей будут включены в план бесплатного страхования. Каждый член такой семьи станет бенефициаром данной программы, включая женщин, детей и стариков. В рамках данной программы они получат страховку на 500 тысяч рупий, которая будет включать в себя все расходы не только на госпитализацию, но и на медицинские услуги до и после нее во всех медицинских учреждениях от самых маленьких до самых крупных.

Данная программа для получателя будет абсолютно бесплатной и осуществляться в безналичной форме, 60% расходов будет оплачивать центральное правительство, а 40% — правительство штата.