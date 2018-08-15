Премьер-министра Индии обвинили в падении курса рупии

Нью-Дели, , 11:16 — REGNUM Президент ИНК (Индийский национальный конгресс) Рахул Ганди раскритиковал экономическую политику премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он заявил, что темпы экономического роста страны замедлились, а «налоговый террор» правительства во главе с БДП (Бхаратия джаната парти или Индийская народная партия) мешает развиваться экономике.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», лидер ИНК Рахул Ганди особо подчеркнул, что при Моди курс рупии стремительно идет вниз, и впервые курс рупии к доллару превысил 70 рупий за доллар. Рахул Ганди также отметил, что понижение курса рупии негативно скажется на экономическом положении страны, и Нарендра Моди знает об этом, так как сам в 2014-ом году критиковал правительство ИНК за снижение курса рупии.

Представитель ИНК Рандип Сурджевала в поддержку выступления лидера своей партии назвал снижение курса рупии полным экономическим провалом. Он выразил недовольство тем, что только за 2018-й год курс рупии ослабел почти на 10% по сравнению с долларом, что неминуемо ведет к оттоку иностранных инвестиций и высокой инфляции.