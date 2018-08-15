Президент Боливии осудил судебное дело против Кристины Киршнер

Ла-Пас, , 11:05 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес назвал лживыми обвинения в коррупции, предъявленные аргентинским правосудием экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер и чиновникам ее периода президентства. Сообщение в поддержку Моралес опубликовал на своей странице в Twitter.

«Подтверждаем нашу поддержку бывшему президенту Аргентины, нашей сестре Кристине Киршнер, которая подвергается судебному преследованию с лживыми обвинениями и обысками в доме, продвигаемому правыми силами и империалистами. Вперед, Кристина!» — написал президент Боливии 14 августа.

Киршнер поддержал также экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, который скрывается от ареста по обвинению в махинациях с государственной казной на территории Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Кристина Киршнер подверглась допросу по так называемому «делу о тетрадях». Эти тетради представлены в качестве главного доказательства существования коррупционной схемы в период президентства четы Нестора и Кристины Киршнер (2003−2015). По версии следователей, водитель одного из высокопоставленных чиновников вел учёт в 8 тетрадях всех сумм взяток, которые перевозились в его машине, однако предполагаемый автор заявил, что уничтожил их.

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Левые средства массовой информации сравнивают новое дело против Киршнер с бразильским антикоррупционным расследованием Лава-Жату, жертвой которого стал экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, осужденный на 12 лет перед президентскими выборами 2018 года. Кристина Киршнер намеревается выставить свою кандидатуру на выборах 2019 года. Ее сторонники заявляют о сугубо политических мотивах судебного преследования.

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