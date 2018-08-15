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Эксперт: Киев пытается влиять на мэров, заводя на них уголовные дела

Политика

Рейтинг власти гораздо ниже рейтинга руководителей городов

Эксперт: Киев пытается влиять на мэров, заводя на них уголовные дела
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Киев, 15 августа 2018, 10:53 — REGNUM  Украинские власти пытаются манипулировать мэрами городов в преддверии выборов президента Украины, заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, сообщают 15 августа «Украинские новости».

По его словам, власть начала заводить уголовные дела на влиятельных мэров из-за того, что у самой власти рейтинг гораздо ниже, чем у городских глав. Золотарев подчеркнул, что это доказывает и экстренное заседание Совета судей Украины, который обвинил генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) в посягательстве на независимость судебной системы.

Напомним, ранее суд прекратил уголовное дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса. После этого заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская пригрозила начать против судьи уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэра Харькова обвинили в покупке «иммунитета от правосудия»

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Политическая жизнь Украины
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