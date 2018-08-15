Дисбаланс пенсионной системы обсудят 21 августа в Госдуме

Москва, , 10:45 — REGNUM Заявление главы Минтруда Максима Топилина о том, что без изменений параметров пенсионной системы расходы Пенсионного фонда России на выплаты уже в ближайшем времени значительно увеличатся заслуживает самой внимательной оценки, заявил первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

«Мы ожидаем максимально беспристрастного разговора, потому что в конечном итоге не должны пострадать люди — ни нынешние, ни будущие пенсионеры. Потому что в погоне за популизмом может наступить ситуация, что в Пенсионном фонде просто не останется средств на выплату пенсий», — сказал он.

В связи с этим особенно важны предстоящие парламентские общественные слушания, поскольку они также пройдут в преддверии внесения в Госдуму проектов федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020—2021 годов, бюджета ПФР и других фондов.

«Президент сказал о том, что нужно проводить широкую дискуссию (об изменениях параметров пенсионной системы), и первая такая дискуссия как раз открывается в Государственной думе», — сказал парламентарий.

Механизм таких слушаний позволяет «непредвзято рассмотреть все варианты по увеличению бюджета ПФР». В том числе свои предложения намерена озвучить и фракция «Справедливая Россия».

Ранее Топилин заявил, что если сейчас ничего не делать, то расходы Пенсионного фонда России на выплаты уже в ближайшем времени значительно увеличатся. Он указал на дисбаланс между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий.

«Эта разница должна будет покрываться за счет все больших вливаний из средств федерального бюджета, то есть по сути из уплачиваемых всеми нами налогов», — сказал также министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентские общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Госдуме 21 августа. Предложение о проведении этих слушаний поддержали руководители всех фракций. Законопроект о совершенствовании пенсионной системы прошел первое чтение 19 июля. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, более половины участников слушаний будут представлены членами общественных организаций, экспертами, членами деловых сообществ, представителями субъектов РФ.

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