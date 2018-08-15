Посол Ирана завершил свою дипломатическую миссию на Украине

Киев, , 10:42 — REGNUM Посол Ирана на Украине Мохаммад Бехешти-Монфаред завершил дипломатическую миссию на Украине, сообщает 14 августа пресс-служба МИД Украины.

Завершая свою миссию, Бехешти-Монфаред провел встречу с заместителем главы украинского внешнеполитического ведомства Василием Боднаром. Иранский посол отметил, что за последние годы Иран и Украина достигли прогресса в двусторонних отношениях, а также подчеркнул, что сотрудничество происходило в «конструктивной атмосфере».

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Напомним, ранее в Киеве пытались запустить поезд с Украины в Иран с сельскохозяйственной продукцией. Однако руководство «Украинских железных дорог» (УЖД) раскритиковало идею, поскольку железнодорожного сообщения между двумя странами нет. Так, ближайшая к Ирану станция, до которой может доехать поезд с Украины, находится в городе Астара на расстоянии 160 км от иранской станции Рашт.