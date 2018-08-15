«Грузинская мечта» определится с кандидатом в президенты до 8 сентября

Тбилиси, , 10:22 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» пока не определилась, какого из кандидатов в президенты будет поддерживать на предстоящих 28 октября выборах президента Грузии. Как заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, у правящей партии есть примерно трехнедельный срок, до 8 сентября, для того чтобы принять решение по этому вопросу.

Главным критерием, по которому «Грузинская мечта» выберет наиболее приемлемого для поддержки кандидата, спикер парламента назвал совпадение позиций и высказываний конкретного кандидата с позициями правящей партии.

«Одним из главных критериев для нашей команды будет то, насколько высказывания и позиция какого-либо кандидата будут совпадать с позициями правящей команды», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

На вопрос о том, насколько приемлемы для «Грузинской мечты» оценки событий августа 2008 года, высказанные независимым кандидатом Саломе Зурабишвили, председатель парламента ответил, что последние разъяснения по этому вопросу, которые сделала Саломе Зурабишвили, вполне приемлемы и совпадают с оценками и позицией правящей партии.

«По этому вопросу Саломе Зурабишвили сделала несколько комментариев. Первый ее комментарий содержал возможность различных интерпретаций. Но после этого она сделала дополнительные разъяснения, и последняя ее интерпретация для нас вполне приемлема и совпадает с нашей позицией по этому вопросу», — подчеркнул Кобахидзе.

Напомним, что на пресс-конференции, где Саломе Зурабишвили заявила о намерении баллотироваться на пост президента, отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что войну в августе 2008 года начало тогдашнее правительство Грузии, и сослалась на соответствующее заключение комиссии Евросоюза.

Подобная оценка вызвала шквал негодования и осуждения в ее адрес, после чего Саломе Зурабишвили дала дополнительные разъяснения и подтвердила, что «агрессором» она считает Россию, которая «начала войну против Грузии давно, еще в начале прошлого столетия».

А что касается августовских событий, вину правительства Саакашвили она видит в том, что тот «не прислушался к советам стратегических партнеров и поддался на провокации со стороны России». Именно такая позиция была сформирована в отношении событий августа 2008 года еще при правлении Михаила Саакашвили, и нынешнее правительство Грузии, представители которого в бытность в оппозиции к прежнему правительству обвиняли Саакашвили в развязывании войны на собственной территории, вскоре после прихода к власти изменило свою позицию и продолжило традиционную линию обвинения России в «оккупации и аннексии» территорий Грузии.