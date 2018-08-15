Южная и Северная Корея могут объединиться в единое экономическое сообщество

Сеул, , 10:01 — REGNUM В случае снижения напряжённости на Корейском полуострове Южная и Северная Корея могут создать объединённую специальную экономическую зону. Однако это возможно только после полной денуклеаризации КНДР. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Он отметил, что объединённая экономическая зона будет создана в приграничных районах провинций Кёнгидо и Канводно По словам Мун Чжэ Ина, это создаст возможности для создания большого количества рабочих мест и для развития региона.

«Хотя мы далеки от политического объединения, установление мира между Югом и Севером, свободное посещение друг друга и формирование единого экономического сообщества — настоящее освобождение для нас», — цитирует Yonhap News Agency слова южнокорейского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года во время межкорейского саммита в деревне Пханмунджом, расположенной на границе между двумя Кореями, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет. При этом перейти от существующего перемирия к мирному соглашению стороны планируют уже в текущем году. В принятой декларации сказано, что Пхеньян готов пойти по пути полной денуклеаризации в целях достижения мира. В соответствии с документом, стороны организуют встречи министров обороны, прекратят взаимную пропаганду, соединят железные дороги и добьются решения вопроса разделенных семей.

Добавим, что переговоры в Пханмунджоме между руководителями двух стран стали первыми за более чем десять лет.