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В Ярославле подали документы на референдум о запрете ввоза мусора

Политика

Скорее всего, он будет отклонен

В Ярославле подали документы на референдум о запрете ввоза мусора
Мусорный полигон

Ярославль, 15 августа 2018, 09:48 — REGNUM  В Ярославле в областную избирательную комиссию поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о запрете ввоза в регион мусора из других областей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила один из членов группы Анна Головина.

Вопрос, который предлагают вынести на референдум, сформулирован так: «Поддерживаете ли Вы установление законодательного запрета на ввоз отходов на территорию Ярославской области, за исключением случаев, предусмотренных законам РФ».

Как сообщил председатель облизбиркома Олег Захаров, в течение 15 дней комиссия проверит представленные документы и либо отклонит ходатайство, либо зарегистрирует инициативную группу и передаст документы в Ярославскую областную думу.

«Вопрос о проведении референдума находится в компетенции депутатов областной думы. Они должны рассмотреть формулировку вопроса на соответствие законодательству», — сказал Олег Захаров.

Вероятность проведения референдума крайне мала, считают эксперты ИА REGNUM, как по политическим мотивам, так и по юридическим.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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