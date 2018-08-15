Молчун или работяга? Врио алтайского главы Виктор Томенко отверг дебаты

Барнаул, , 09:47 — REGNUM Почти все сибирские кандидаты в губернаторы, получившие после массовых отставок статус врио руководителей регионов, отказались от участия в дебатах в рамках своих предвыборных кампаний. Временно назначенный главой Алтайского края Виктор Томенко не исключение. Правда, в его избирательном штабе корреспонденту ИА REGNUM подчеркнули, что изначально участие в дебатах всё же планировалось:

«Изначально Томенко предполагал участвовать в дебатах, но текущая деятельность не оставляет ему шансов на участие в дебатах. Тот объем задач, которыми врио губернатора Виктор Томенко сейчас занимается, не позволяет ему принять участие в дебатах. Он просто физически не может одновременно ездить по дебатам и работать.

Второй момент: дебаты за период избирательной кампании предполагают десятки выходов. Виктор Томенко не смог бы ничего больше делать, кроме как переезжать с одних дебатов на другие.

И третий момент: в ходе командировок по краю у Виктора Томенко предусмотрено множество встреч с населением и с различными крупными социальными группами. Например — со всеми предпринимателями. Томенко полагает, что лучше дискутировать с экспертами, реально понимающими проблему, чем просто с другим кандидатом, который использует дебаты для своей узнаваемости.

Между тем, редактор алтайского сайта «Что делать?» Валерий Савинков не исключил, что отказ от дебатов Виктора Томенко мог быть связан не с большой занятостью, а потому, что в его биографии есть темные пятна, берущие начало еще в Красноярском крае. Напомним, тогда Виктор Томенко, вместе с рядом коллег по «Норникелю» и местными видными чиновниками засветился в скандально известном «панамском архиве».

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«По моему, ситуация явно требует того, чтобы герой её прояснил внятно и лично. Его ли офшор? Когда он из него вышел? Имел ли после прихода на госслужбу личное участие в других офшорах? Имел ли после прихода на госслужбу титулярно независимые от него офшоры, реальным конечным бенефициаром он является? Вот как-то так ожидался ответ. А реально ответ получился — в форме отказа от появления на публичных дебатах», — предположил Валерий Савинков.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Алтайского края, назначенные на 9 сентября 2018 года, являются досрочными. Необходимость в их проведении возникла после скоропостижной отставки Александра Карлина, произошедшей в конце мая 2018 года.

Виктор Томенко — беспартийный, в 2017 году окончил экстрим-губернаторские курсы повышения квалификации, состоял в губернаторском резерве. В регион прибыл из Красноярского края, где в последнее время работал председателем регионального правительства. На выборы выдвинулся «под крылом» алтайских единороссов.

Помимо него муниципальный фильтр (сбор необходимого числа подписей в свою поддержку) и регистрацию в качестве кандидатов в губернаторы прошли три непубличных «спойлера». Это депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Семёнов (ЛДПР) и Людмила Суслова («Справедливая Россия»), а также — Андрей Крылов (Партия роста).

На выборы без выбора регион потратит 350 миллионов рублей.

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