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Танкеру «Механик Погодин» запретили покидать украинский порт

Политика

Экипаж состоит из 12 человек, все они — российские граждане

Танкеру «Механик Погодин» запретили покидать украинский порт
Липунов Г.А
Танкер «Механик Погодин»

Херсон, Украина, 15 августа 2018, 09:45 — REGNUM  Запрет на выход из украинского порта Херсон вновь введен в отношении российского танкера «Механик Погодин». Сообщение об этом опубликовано на сайте оператора судна — компании «В. Ф. Танкер».

Вечером 13 августа истек срок запрета, ранее наложенного руководством порта. Утром 14 августа грузополучатели — швейцарская и украинская компании — повторили попытку растаможить доставленный танкером груз, но таможня сделать это отказалась, не предоставив комментариев.

«В дополнение к этому капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на статью 91 Кодекса торгового мореплавания и письмо Госпогранслужбы Украины», — пояснили в компании.

Отмечается, что в данном случае у капитана порта нет оснований законно применять указанную статью.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа танкер «Механик Погодин» оказался заблокирован в порту Херсона. Экипаж состоит из 12 человек, все они — российские граждане. Судно задержали из-за присутствия его владельца в санкционных списках Киева.

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