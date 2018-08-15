Подписано распоряжение правительства о заключении концессии по проекту СШХ

Москва, , 09:36 — REGNUM Минтранс России подпишет концессионное соглашение с ООО «СШХ» о строительстве железнодорожного Северного широтного хода. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Северный широтный ход нашел инвестора

«Заключить с обществом с ограниченной ответственностью «СШХ» концессионное соглашение на финансирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Обская — Салехард — Надым», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства.

В документе распоряжения в рамках реализации проекта даны ФАС России, Росимущества, Росжилдору. Минтрансу России до ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию также поручено обеспечить подготовку и представление в установленном порядке в правительство РФ проекта нормативного правового акта, устанавливающего порядок взаимодействия перевозчиков при осуществлении железнодорожных перевозок грузов одного грузоотправителя несколькими перевозчиками.

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Как сообщало ИА REGNUM, Северный широтный ход призван связать западную и восточную части ЯНАО по линии Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево, соединив Северную железную дорогу со Свердловской железной дорогой. Проект предполагает строительство мостового перехода через реку Обь с подходами к нему в районе города Салехарда, строительство железнодорожной линии Салехард — Надым протяженностью 353 км, а также завершение строительства мостового перехода через реку Надым протяженностью 1,3 км. Кроме того, планируется модернизация железнодорожных участков Надым — Пангоды протяженностью 104 км и Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево на 188 км.

Финансирование проекта разделено на части. Власти ЯНАО получат федеральный грант в размере 10 млрд рублей, а также вложат средства из регионального бюджета в строительство автомобильной части моста через Обь — всего 8,2 млрд рублей. Остальные средства — проект предварительно оценен в 230 млрд рублей — поступят от инвестора. Концессионер — компании «СШХ» — был отобран по результатам конкурса на строительство Северного широтного хода. В соответствии с концессионным соглашением, компания обеспечит финансирование, строительство и последующую эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта Обская — Салехард — Надым.

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