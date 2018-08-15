Начальник погранполиции Грузии: США меняют военный баланс на Черном море

Тбилиси, , 09:36 — REGNUM В акте авторизации национальной обороны, который президент США Дональд Трамп подписал 13 августа, подчеркивается измененный военный баланс в Черноморском регионе, заявил 14 августа начальник пограничной полиции Грузии Темур Кекелидзе. По его оценке, этот документ подтверждает усиление поддержки обороноспособности Грузии и ее совместимости с НАТО со стороны стратегического партнера — Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Грузии. Подписанный Дональдом Трампом документ еще раз подтверждает поддержку усиления обороноспособности нашей страны и ее совместимости с НАТО, а также евроатлантической интеграции Грузии. В этом документе подчеркивается измененный военный баланс в Черноморском регионе. В этом контексте предусмотрено учащение учений НАТО и других многонациональных учений с участием Грузии и Украины», — заявил Кекелидзе, комментарий которого распространяет пресс-служба погранполиции.

Он напомнил, что на последнем саммите НАТО в Брюсселе альянс принял решение о развитии с Грузией практического сотрудничества в вопросах безопасности на Черном море, и это сотрудничество, по оценке начальника погранполиции, приобретает особую нагрузку в процессе евроатлантической интеграции Грузии.

По словам Темура Кекелидзе, в выполнении новых инициатив США на Черном море пограничной полиции Грузии отведена особая роль, а подтверждением этой особой роли он считает передачу Соединенными Штатами погранполиции Грузии двух кораблей класса «айленд».

"Эти корабли усилят возможности службы береговой охраны как с точки зрения морской безопасности, так и с точки зрения участия в учениях НАТО», — заявил Кекелидзе и подчеркнул, что Грузия продолжит тесное сотрудничество с США в различных направлениях.