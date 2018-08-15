Украинский политик: стратегии развития нет, только попрошайничество

Киев, , 09:24 — REGNUM У украинских властей нет стратегии развития страны, а есть «попрошайническая позиция» в отношении Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил лидер политической партии «Основа» Андрей Николаенко в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Власть не имела и не имеет инвестиционной стратегии, стратегии развития, а у них только попрошайническая позиция», — сказал Николаенко.

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Экономика Украины удерживается от обрушения и коллапса за счет кредитов, а расплачиваются за это обычные граждане. Жителей Украины все глубже загоняют в долговую яму, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре представители МВФ приедут в Киев для обсуждения дальнейшего предоставления Украине финансовой помощи. Спорным вопросом остается цена на газ для населения страны — МВФ требует её увеличения.

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