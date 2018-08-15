Глава МИД Индонезии: Джакарта постепенно продвигает идею умеренного ислама

Джакарта, , 09:45 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия последовательно продвигает идею Срединного пути или умеренного ислама для лучшего мира, сообщает Antaranews.

«Индонезия последовательно продвигает идею Срединного пути в исламе», — заявила глава МИД Индонезии на открытии VII Всемирного форума мира в Джакарте.

Ретно Марсуди подчеркнула несколько важных вещей, которые необходимо учитывать для реализации этого подхода. Во-первых, идея Срединного пути должна быть реализована в открытом и толерантном обществе. Во-вторых, умеренный ислам необходимо развивать в глобальном масштабе. В-третьих, концепция Срединного пути должна способствовать осуществлению правосудия для всех людей.

В Индонезии 14−16 августа проходит VII Всемирный форум мира, где основной темой стала концепция Срединного пути для новой мировой цивилизации. Форум организуется Канцелярией специального посланника президента Индонезии по диалогу и сотрудничеству между религиями и цивилизациями совместно с Центром индонезийского межцивилизационного диалога и сотрудничества и Межкультурным и образовательным малайзийским фондом Чэн Хо.