Global Times: Повышением расходов на оборону Китай не напугать

Пекин, , 09:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал 13 августа закон о национальной обороне на 2019 финансовый год, который предполагает дальнейшее увеличение на 2,3% военных расходов Вашингтона. Основными целями этого законопроекта многие считают Россию и Китай. Тем не менее даже этим, самым значительным «в современной истории США» вложением в вооруженные силы, как выразился Трамп, напугать Пекин не получится, сообщает китайское издание The Global Times.

Издание подчеркивает, что даже до повышения военных расходов не было такой силы, которая была бы готова бросить вызов американским военным, не говоря уже о том, чтобы делать это сегодня. Китай признает военную мощь США, поэтому никогда бы не нанес первым удар по американской военной базе так же, как это сделали японские войска в Перл-Харборе. В Пекине уверены, что другие страны, воспринимаемые Вашингтоном в качестве «угрозы», считают подобным же образом.

Тем не менее совсем другая история, если Вашингтон решит напасть на Китай. В таком случае даже тех $716 млрд не хватит для осуществления поставленных целей. Китайские войска никогда не намеревались начинать войну с США в отдаленном участке моря или суши, но если Вашингтон думает, что может осуществлять дестабилизацию у границ КНР, тогда китайский народ проявит всю свою решимость защищать свои ключевые интересы и заставить США не вмешиваться. И хотя оборонные расходы Китая намного меньше, чем у США, их достаточно чтобы защитить ключевые интересы государства. В противном случае у Пекина всегда есть возможность увеличить их.

Напомним, подписанный Трампом закон о финансировании министерства обороны страны на 2019 финансовый год предполагает максимальное повышение военного бюджета США за последние 15 лет — до $716 млрд. Закон предусматривает увеличение числа военнослужащих и денежного довольствия в армии на 2,6%.

Китайские власти уже выразили свое разочарование относительно принятие этого закона, несущего в себе антикитайский посыл.

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