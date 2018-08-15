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Бывшие повстанцы из FARC смогут занимать государственные должности

Политика

Соответствующий законопроект разрабатывает новое правительство Колумбии

Бывшие повстанцы из FARC смогут занимать государственные должности
Иллюстрация: Zocalo.com.mx
Повстанцы FARC-EP

Богота, 15 августа 2018, 09:02 — REGNUM  Президент Колумбии Иван Дуке внес предложение об изменении закона, ограничивающего участие бывших вооруженных радикалов в политических процессах в стране, передает канал TeleSur.

14 августа министерство внутренних дел Колумбии заявило, что подготовит изменения в законодательстве, которые позволят членам партии «Альтернативная революционная народная сила» (FARC) занимать государственные должности, если они будут избраны в ходе народного голосования, как это предусмотрено в Гаванских мирных соглашениях.

«Новый проект предполагает, что те, кто демобилизовался, сложил оружие и предстал перед судебной властью, будут иметь право быть назначенными на должности государственных служащих или должностных лиц, если они фактически не лишены свободы», — говорится в заявлении министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, радикальная группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) в 2016 году подписала мирные соглашения с правительством Колумбии в Гаване. Она зарегистрировалась как политическая партия «Альтернативная революционная народная сила», сохранив аббревиатуру. На парламентских выборах в марте 2018 года партия провалилась, не набрав и 1% голосов, однако согласно мирным соглашениям ей были гарантированы по 5 мест в каждой палате.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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