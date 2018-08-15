В Пекине прокомментировали предстоящую встречу глав КНДР и Южной Кореи

Пекин, , 08:49 — REGNUM Власти Китая приветствуют решение правительств Северной и Южной Кореи о проведении переговоров в сентябре 2018 года. Об этом говорится в заявлении официального представителя китайского МИД Лю Кана, опубликованного 15 августа на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

«Китай приветствует решение КНДР и Республики Корея о проведении в сентябре встречи глав государств», — говорится в сообщении.

Также Лю Кан подчеркнул, что встреча на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей «будет способствовать денуклеаризации и процессу политического урегулирования на Корейском полуострове».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в ответной телеграмме председателю Трудовой партии КНДР Ким Чен Ыну по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи от японского господства президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с ним в самое ближайшее время.

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