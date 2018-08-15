Россия предложила Филиппинам помощь в покупке подводных лодок

Манила, , 08:39 — REGNUM Россия предложила правительству Филиппин помощь в покупке подводных лодок, сообщает Janes со ссылкой на представителя министерства обороны этой страны Арсенио Андолонга.

По его словам, в основе предложения — льготный кредит, который будет погашаться в течение нескольких лет. В настоящее время правительство страны рассматривает его условия.

Кроме того, отмечает издание, информацию об этом подтвердили также в пресс-службе филиппинских военно-морских сил. Так, власти страны рассматривают Россию как «возможного поставщика субмарин», а соглашение будет способствовать облегчению технической и оперативной подготовки флота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано заявил, что Манила придерживается четкой позиции продолжать военно-техническое сотрудничество с Москвой, несмотря на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов.

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