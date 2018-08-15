Басурин: Канадские винтовки вскрыли ложь Киева об успехах ВПК

Донецк, , 08:38 — REGNUM Поставки Киеву канадского оружия подтверждают неспособность Украины самостоятельно производить современное вооружение. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, передает НСН.

«Это лишний раз показывает, что заявления, которые делают Порошенко и Турчинов, об улучшении военно-промышленного комплекса Украины, что они могут делать современное оружие, являются враньём», — подчеркнул Басурин.

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Замкомандующего признался, что не удивлен намерением канадской компании поставить Украине снайперские винтовки LRT-3. Оттава не отказывала Киеву в продаже оружия. Более того, канадские власти приняли программу помощи Украине летальным оружием, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец канадской компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд подтвердил, что уже осенью 2018 года Украина получит дальнобойные снайперские винтовки LRT-3 калибра 0,50 на сумму около $770 тыс. Также предусмотрены консультации канадских специалистов, обслуживание оружия и соответствующее обучение украинских военных.

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