Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе

Вена, , 08:32 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования семьям погибших при обрушении автомобильного моста в итальянском городе Генуя. Свое послание он опубликовал в Twitter 14 августа.

«В эти трудные часы мои мысли с нашим соседом Италией. Я выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям жертв сегодняшней ужасной трагедии в Генуе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Италии, число жертв составило 31, в том числе трое детей. Около 440 человек были эвакуированы из домов, находящихся вблизи моста Моранди.

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