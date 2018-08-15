Модернизацию крымского аэродрома «Бельбек» завершат до конца года

Севастополь, , 08:03 — REGNUM Реконструкция военного аэродрома «Бельбек» в Севастополе серьезно расширит возможности ВКС в районе Черного моря. Об этом 15 августа пишут «Известия».

Основные работы по модернизации будут завершены до конца 2018 года, пояснили изданию в Минобороны РФ. Совершенствуется не только аэродром, но и объекты инфраструктуры. Прилегающая территория также будет обустроена.

При необходимости «Бельбек» сможет служить базой для стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22М. Аэродром находится на юге Крыма, что позволяет российским самолетам контролировать значительную часть Азии и южную часть Европы.

Читайте также: Аэропорт «Бельбек»: необходимость или битва за «респект»?

В настоящее время подходит к концу строительство второй взлетно-посадочной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году «Бельбек» был включен в перечень российских аэродромов совместного базирования. Пассажирские рейсы в настоящее время не выполняются, аэропорт обсуживает самолеты ВКС РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В военном аэропорту «Бельбек» построят вторую ВПП — СМИ