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В Парагвае 15 августа состоится церемония инаугурации президента

Политика

Президенты стран Латинской Америки летят в Асунсьон для участия в торжестве

Асунсьон, 15 августа 2018, 08:08 — REGNUM  15 августа в Парагвае состоится инаугурация президента Марио Абдо Бенитеса, пишет газета Ñanduti.

На торжественной церемонии в Асунсьоне будут присутствовать президенты Аргентины, Бразилии, Боливии, Уругвая, Колумбии, Гватемалы и Тайваня — Маурисио Макри, Мишель Темер, Эво Моралес, Табаре Васкес, Иван Дуке, Джимми Моралес и Цай Инвэнь.

Кроме того, приглашены высокие гости из Марокко, Испании, Гондураса и Эквадора, а также представители 15 международных организаций. Россию в Парагвае будет представлять руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Как отмечает телеканал TeleSur, предшественник Абдо Бенитеса Орасио Картес за пять лет своего мандата удвоил внешний долг Парагвая и передает ему страну с 2 млн бедных из всего населения в 7 млн человек.

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