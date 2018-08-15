Глава МИД Франции выразил соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе

Париж, , 07:51 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил глубочайшие соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе, сообщает МИД Франции.

«Я с огромной скорбью узнал о катастрофе, которая произошла в Генуе и привела к многочисленным жертвам. Мои мысли со всеми близкими и семьями погибших, а также с теми, кто пострадал», — говорится в заявлении МИД.

Франция готова оказать любую поддержку, которую итальянские власти сочтут необходимой.

Центр кризиса и поддержки министерства иностранных дел, а также посольство Франции в Риме и генеральное консульство в Милане в реальном времени следят за ситуацией.

Были ли среди пострадавших граждане Франции пока выясняется.

Напомним, 14 августа в Генуе рухнул участок автомобильного моста. По последним данным, в результате инцидента погиб 31 человек. В связи с трагедией власти Генуи объявили 15 и 16 августа днями траура.

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