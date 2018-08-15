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ФРГ: Стороны в Донбассе должны прекратить обстрелы

Политика

Конфликт должен сместиться в политическую плоскость, считают в Германии

ФРГ: Стороны в Донбассе должны прекратить обстрелы
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Обстрел

Берлин, 15 августа 2018, 07:32 — REGNUM  Германия настаивает на том, что в Донбассе обе конфликтующие стороны должны прекратить обстрелы, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает 15 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, Маас провел телефонный разговор с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Они обсудили ситуацию в Донбассе. Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ситуация должна продвигаться в политическом плане. Также стороны отметили, что возможна отправка миротворцев в Донбасс.

Напомним, гражданская война в Донбассе длится пятый год, и Украина не прилагает никаких усилий для мирного разрешения конфликта. Так, несмотря на Минские соглашения, Киев продолжает обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

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