ФРГ: Стороны в Донбассе должны прекратить обстрелы

Берлин, , 07:32 — REGNUM Германия настаивает на том, что в Донбассе обе конфликтующие стороны должны прекратить обстрелы, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает 15 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, Маас провел телефонный разговор с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Они обсудили ситуацию в Донбассе. Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ситуация должна продвигаться в политическом плане. Также стороны отметили, что возможна отправка миротворцев в Донбасс.

Напомним, гражданская война в Донбассе длится пятый год, и Украина не прилагает никаких усилий для мирного разрешения конфликта. Так, несмотря на Минские соглашения, Киев продолжает обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).