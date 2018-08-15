Конгресс США ждет от разведки отчет о личном состоянии Путина

Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Отчет о личном состоянии и активах российского президента Владимира Путина должен предоставить директор Национальной разведки США американским властям после принятия закона о новых антироссийских санкциях, говорится в опубликованном тексте законопроекта.

Уточняется, что отчет должен быть предоставлен Конгрессу в течение 180 дней с момента принятия закона. Конгресс интересуют сведения, касающиеся доходов Путина и членов его семьи, в том числе недвижимость, инвестиции, банковские счета, прочие бизнес-интересы.

Также американские власти интересуются нероссийскими политиками и представителями крупного бизнеса в России, близкими к Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в законопроекте, опубликованном на сайте Конгресса США, перечислены категории лиц, попавших в новый санкционный список. Это те, кто участвует «в незаконных и коррумпированных действиях от имени президента России» — такая используется формулировка.

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