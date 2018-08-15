Среда, 15 Августа 2018 года
06:32:25 МСК

Конгресс США ждет от разведки отчет о личном состоянии Путина

Политика

Отчет должен быть предоставлен Конгрессу в течение 180 дней

Конгресс США ждет от разведки отчет о личном состоянии Путина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Вашингтон, 15 августа 2018, 05:25 — REGNUM  Отчет о личном состоянии и активах российского президента Владимира Путина должен предоставить директор Национальной разведки США американским властям после принятия закона о новых антироссийских санкциях, говорится в опубликованном тексте законопроекта.

Уточняется, что отчет должен быть предоставлен Конгрессу в течение 180 дней с момента принятия закона. Конгресс интересуют сведения, касающиеся доходов Путина и членов его семьи, в том числе недвижимость, инвестиции, банковские счета, прочие бизнес-интересы.

Также американские власти интересуются нероссийскими политиками и представителями крупного бизнеса в России, близкими к Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в законопроекте, опубликованном на сайте Конгресса США, перечислены категории лиц, попавших в новый санкционный список. Это те, кто участвует «в незаконных и коррумпированных действиях от имени президента России» — такая используется формулировка.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США назвал подсанкционные категории энергосектора РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить