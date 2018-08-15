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Тимошенко заявила о необходимости новой конституции Украины

Политика

С ней украинцы якобы заживут по-новому

Тимошенко заявила о необходимости новой конституции Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Конституция Украины

Киев, 15 августа 2018, 05:24 — REGNUM  Украине нужна новая «народная» конституция, заявила экс-премьер-министр и лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своем Facebook.

Она заявила, про предыдущие 27 лет украинские политики только прикрывались конституцией и заявляли, что говорят от имени народа. В пример она привела выдержку из конституции, где сказано, что Верховная рада выступает от имени народа Украины. По ее мнению, это свидетельствует о якобы второстепенной роли украинцев.

«Настала пора прямых действий и непосредственной демократии. Сами граждане, сам народ Украины должен подготовить и утвердить новую конституцию, по которой будет жить страна», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Юлия Тимошенко заявила, что украинцы живут хуже древнеегипетских рабов. По ее мнению, рабы в Древнем Египте зарабатывали больше, чем нынешние украинцы. В связи с этим большое число граждан Украины вынуждено ехать заграницу на заработки.

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