Китай выразил протест против антикитайской оборонной политики США

Пекин, , 04:38 — REGNUM Китай выразил свое жёсткое разочарование в связи с тем, что правительство США пропустило и приняло Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 финансовый год, которые несет в себе негативное по отношению к Китаю содержание, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Президент США подписал закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 финансовый год, который включает положения о выработке стратегии по отношению к Китаю, а также оценки и планирования укрепления боеготовности Тайваня.

По словам пресс-секретаря МИД Китая Лу Кана, Китай неоднократно и совершенно четко высказывал свою позицию касательно указанных выше вещей. Он призвал США отказаться от «мышления времен Холодной войны» и игры с нулевым результатом, подрывая отношения с Китаем. Китай также в очередной раз призвал США придерживаться политике «одного Китая» в отношение Тайваня.

Напомним, что вопрос принадлежности Тайваня Китаю во внешней политике Поднебесной стоит крайне остро. Страны имеющие дипломатические отношения с Тайванем на официальном уровне, лишаются возможности иметь аналогичные с Китаем, а также получать от Китая инвестиционную поддержку. В то же время «торговые войны» США по отношению к Китаю на фоне непрекращающегося заигрывания с Тайванем лишь только усугубляют двусторонние отношения.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай надеется на справедливость по отношению к его инвесторам в США