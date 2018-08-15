Штаб Трампа подал в суд на экс-сотрудницу Белого дома

Нью-Йорк, США, , 04:19 — REGNUM Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд на бывшую сотрудницу Белого дома Омаросу Маниголт-Ньюман за нарушение соглашения о соблюдении конфиденциальности, которое она подписала в 2016 году. Об этом представители штаба заявили в интервью Fox News.

«Штаб Дональда Трампа подал иск в суд против Омаросы Маниголт-Ньюман в Американскую арбитражную ассоциацию в Нью-Йорке, за нарушение соглашения о конфиденциальность 2016 года», — заявил он.

Иску предшествовал выход книги Маниголт-Ньюман и ее выступления на телевидении, где она негативно отзывалась о бывших коллегах и о Трампе лично. В своей книге она заявила, что якобы отказалась подписать соглашение о конфиденциальности, однако 14 августа президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что «чокнутая Омароса подписала соглашение о неразглашении».

Как сообщало ИА REGNUM, в книге Омаросы Маниголт-Ньюман содержались сведения о якобы съеденной Трампом записке с «деликатной» информацией на встрече с его экс-адвокатом Майклом Коэном. Сам Трамп и Коэн уже выступили с опровержениями. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга экс-сотрудницы является ложью.

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