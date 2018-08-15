Госсовет КНР снова сменил ряд чиновников на высокопоставленных должностях

Пекин, , 04:03 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал очередные назначения, отставки и перестановки ряда чиновников, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Чжан Чэнфу стал заммистира гражданской администрации, а Чжу Хэсинь был назначим заместителем управляющего Народным банком Китая. Шэнь By стал заместителем директора Комиссии Госсовета по надзору и управлением за государственными активами, в то время, как Лю Лехун получил должность Киберпространственной администрации Китая.

Дай Инцзюнь был убран с поста заместителя главы Государственного управления защиты государственных секретов и, одновременно, получил должность заместителя руководителя Государственного почтового бюро, сменив на этом посту Син Сяоцзяна.

Напомним, что предыдущие назначения и снятия проводились Госсоветом в июле 2018 года. Тогда сменился глава Государственной табачной монополии КНР, а также президент Университета Тунцзи помимо прочих.

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