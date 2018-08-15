Китай раскритиковал западные СМИ, очерняющие его борьбу с терроризмом

Пекин, , 03:53 — REGNUM Китай раскритиковал некоторые иностранные СМИ за очернение его борьбы с терроризмом и преступностью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

«Некоторые антикитайские силы сделали ряд лживых заявлений в адрес Китая по политическим соображениям», — сделал письменное заявление пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан после того, как некоторые иностранные СМИ в невыгодном свете представили доклад, сделанный делегацией Китая на 96-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, которая прошла с 10 по 13 августа в Женеве.

По словам Лу, делегация в полной мере со всеми подробностями отразила достижения Китая в деле защиты прав этнических меньшинств, которые, затем, были подтверждены ООН. По его словам, иностранные СМИ лживым образом осветили сказанное комитетом и очернили борьбу Китая с терроризмом и преступностью.

Напомним, что это не единственный подобный случай, а скорее системное явление. Так, в 2017 году целый ряд западных СМИ в оправдательной манере называли уйгурских террористов и сепаратистов в китайском Синцзяне не иначе, как «борцами с режимом, которым не оставили иного выбора».

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