Закон о «кремлевских врагах». США назвали категории лиц из черного списка

Вашингтон, , 04:08 — REGNUM В случае введения новых антироссийских санкций в черный список Вашингтона попадут деятели, которые «участвуют в незаконных и коррумпированных действиях от имени президента РФ Владимира Путина», сообщается в законопроекте S.3336, опубликованном на сайте конгресса США.

Законопроект о новых антироссийских санкциях под номером S.3336 («Закон об укреплении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и введении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации») в сокращенном варианте назван «Законом о защите безопасности Америки от агрессии Кремля».

Согласно документу, в черный список попадают:

политики, бизнесмены и другие российские граждане, участвующие «в незаконных и коррумпированных действиях от имени президента России»;

российские юридические лица, участвующие «в незаконной и коррумпированной деятельности от имени президента России»;

члены семей указанных лиц, получающие существенную прибыль от названной «незаконной и коррумпированной деятельности»;

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под новые американские санкции, которые будут введены, если президент Штатов Дональд Трамп подпишет соответствующий законопроект, подпадают следующие российские банки: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВTБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы банки – фигуранты новых санкций США

Читайте развитие сюжета: Конгресс США назвал подсанкционные категории энергосектора РФ