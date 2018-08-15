Глава Еврокомиссии поприветствовал освобождение греческих военных

Брюссель, , 03:32 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал освобождение Турцией двух греческих военных. Об этом глава ЕК заявил в своем Twitter.

«Рад услышать новости об освобождении двух греческих солдат, задержанных в Турции. Как я говорил в Варне, Турции нечего бояться со стороны европейских соседей. Евросоюз останется вовлеченным в стратегическое партнерство. Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию», — заявил он.

Отмечается, что освобожденных военнослужащих отвезут в Грецию на личном самолете премьер-министра страны Алексиса Ципраса.

Ранее в марте двое греческих пограничников в ходе патрулирования нечаянно зашли на турецкую территорию, где были задержаны турецкими военными. Задержанным были предъявлены обвинения в шпионаже, которые впоследствии оказались необоснованными. Суд Турции 14 августа принял решение об освобождении военных.