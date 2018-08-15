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Мэттис: Космические войска США направлены против Китая и России

Политика

По его мнению, КНР и Россия будут покушаться на американские спутники

Вашингтон, 15 августа 2018, 03:24 — REGNUM  Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от атак России и Китая, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает Washington Post.

Мэттис отметил, что несмотря на отсутствие планов у Соединенных Штатов по размещению вооружения в космосе, возрастает роль спутников в военных операциях и мировой экономике. Он напомнил о попытке Китая использовать ракету, чтобы уничтожить один из нерабочих спутников в 2007 г., что, по мнению Мэттиса, являлось демонстрацией силы со стороны Китая.

«Мы поняли, какое послание нам предъявил Китай — что они способны уничтожать наши спутники в космосе. С тех пор наши разведслужбы наблюдают за другими странами, включая Россию, развивающими средства уничтожения спутников», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США ранее заявляло о планах создания к 2020 году космических войск, которые станут самостоятельным подразделением, не зависящим от Пентагона. Также 13 августа на выступлении на военной базе в штате Нью-Йорк президент США Дональд Трамп призвал к развитию военно-космических сил США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Наши противники уже милитаризируют космос! Догоним и опередим!

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Американский военный космос
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