Среда, 15 Августа 2018 года
05:20:27 МСК

Названы банки – фигуранты новых санкций США

Политика

В опубликованном на сайте конгресса документе приводится перечень банков

Вашингтон, 15 августа 2018, 03:30 — REGNUM  Семь российских банков упомянуты в законопроекте о новых антироссийских санкциях, опубликованном на сайте американского конгресса.

В документе приводится список из следующих банков:

  • Внешэкономбанк;
  • Сбербанк;
  • ВTБ;
  • Газпромбанк;
  • Банк Москвы;
  • Россельхозбанк;
  • Промсвязьбанк.

Перечисленные организации в случае подписания закона о санкциях не смогут вести расчеты в американской валюте через корреспондентские счета в банках Штатов.

Операции с российским госдолгом, то есть с облигациями, выпущенными Банком России, Фондом национального благосостояния и казначейством РФ, также подпадают под запрет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте конгресса США появился законопроект, внесенный на рассмотрение в конгресс 2 августа. Помимо санкций в отношении российского финансового сектора он затрагивает энергетическую сферу.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об очередных антироссийских санкциях опубликован

Читайте развитие сюжета: Закон о «кремлевских врагах». США назвали категории лиц из черного списка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить