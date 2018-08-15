Названы банки – фигуранты новых санкций США

Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Семь российских банков упомянуты в законопроекте о новых антироссийских санкциях, опубликованном на сайте американского конгресса.

В документе приводится список из следующих банков:

Внешэкономбанк;

Сбербанк;

ВTБ;

Газпромбанк;

Банк Москвы;

Россельхозбанк;

Промсвязьбанк.

Перечисленные организации в случае подписания закона о санкциях не смогут вести расчеты в американской валюте через корреспондентские счета в банках Штатов.

Операции с российским госдолгом, то есть с облигациями, выпущенными Банком России, Фондом национального благосостояния и казначейством РФ, также подпадают под запрет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте конгресса США появился законопроект, внесенный на рассмотрение в конгресс 2 августа. Помимо санкций в отношении российского финансового сектора он затрагивает энергетическую сферу.

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