Названы банки – фигуранты новых санкций США

Вашингтон, 15 августа 2018, 03:30 — REGNUM Семь российских банков упомянуты в законопроекте о новых антироссийских санкциях, опубликованном на сайте американского конгресса.
В документе приводится список из следующих банков:
- Внешэкономбанк;
- Сбербанк;
- ВTБ;
- Газпромбанк;
- Банк Москвы;
- Россельхозбанк;
- Промсвязьбанк.
Перечисленные организации в случае подписания закона о санкциях не смогут вести расчеты в американской валюте через корреспондентские счета в банках Штатов.
Операции с российским госдолгом, то есть с облигациями, выпущенными Банком России, Фондом национального благосостояния и казначейством РФ, также подпадают под запрет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте конгресса США появился законопроект, внесенный на рассмотрение в конгресс 2 августа. Помимо санкций в отношении российского финансового сектора он затрагивает энергетическую сферу.
Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об очередных антироссийских санкциях опубликован
Читайте развитие сюжета: Закон о «кремлевских врагах». США назвали категории лиц из черного списка