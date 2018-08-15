Молдавия: «Всем должно быть ясно, что Додон — вассал Плахотнюка»

Кишинёв, , 02:59 — REGNUM Лидер молдавской оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе призвал прокуратуру возбудить уголовное дело против президента страны Игоря Додона по статье «Незаконное обогащение». Как передает корреспондент ИА REGNUM, Нэстасе заявил, что Додон «всю свою карьеру был на государственной службе, но осмотрите в каком замке он живёт и как разбрасывается деньгами». «Можно так жить на зарплату чиновника?» — задался вопросами оппозиционер.

По его словам, вся политическая карьера нынешнего президента соткана из предательства и вранья, и Додон делает все в интересах лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, включая недавнее подписание закона о налоговой амнистии. «Что ещё должно произойти, чтобы все до единого человека поняли, что Додон — вассал Плахотнюка? Неужели для этого нужно посмотреть запись, как он берёт деньги за голосование за Тимофти (группа Додона в 2012 году проголосовала в парламента за избрание президентом русофоба Николая Тимофти; по бытующей версии Додон получил за это крупную сумму денег — прим. ИА REGNUM) или за организацию протестов?», — отметил он.

Нэстасе напомнил, что еще недавно Додон заявил, что «Таможенный союз не имеет никакой перспективы, а через какое-то время стал утверждать что Молдова не сможет без этого объединения». «Так неужели десяток поездок к Путину без каких-либо ощутимых результатов для Молдовы могут быть важнее для кого-то, чем президент-марионетка, который содействовал своим молчанием краже и отмыванию десятков миллиардов долларов, который за два года ничего не сделал, чтобы остановить деградацию страны?» — заявил Нэстасе, призвав «всех граждан, в том числе обманутых Додоном, выйти на народный протест 26 августа».

Напомним, на 26 августа в Кишиневе запланирована масштабная акция протеста оппозиции.

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