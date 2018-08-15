Правозащитница: Состояние «голодающего» Сенцова ухудшается

Москва, , 03:19 — REGNUM Террористу Олегу Сенцову в больнице делают капельницы и дают питательную смесь, заявила правозащитница Зоя Светова, посетившая заключенного, в интервью RTVi.

Она сообщает, что состояние здоровья Сенцова становится хуже и даже помощь врачей в виде капельниц и питательной смеси, которую «голодающий» употребляет, не способствует улучшению здоровья. По ее словам, Сенцов будет продолжать «голодовку» до освобождения «украинских политзаключенных» из российских тюрем.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова 9 августа заявила, что террорист Олег Сенцов спустя 88 дней своей «голодовки» бодр, активен, самостоятельно передвигается и смотрит телевизор. Для сравнения, участники Ирландской голодовки 1981 года в тюрьме «Мэйз» не смогли продержаться более 73 дней и погибли от истощения.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию с Сенцовым