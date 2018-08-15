Законопроект об очередных антироссийских санкциях опубликован

Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Текст очередного антиоссийского документа под номером S.3336 и названием «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» опубликован на сайте американского конгресса.

Речь идет о законопроекте, внесенном на рассмотрение в конгресс 2 августа. Санкции вводятся следующие: американским представителям запрещаются операции с российским госдолгом и госбанками, также налагаются ограничения на нефтегазовый и финансовый сектора, а также на деятельность ряда российских бизнесменов и госпредприятий.

Напомним, авторами законопроекта являются сенаторы от обеих партий: сенаторы — демократы Роберт Менендес (штат Нью-Джерси), Бен Кардин (штат Мэриленд) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) и сенаторы — республиканцы Линдси Грэм (штат Южная Каролина), Джон Маккейн (штат Аризона) и Кори Гарднер (штат Колорадо).

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