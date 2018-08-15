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МИД РФ: Позиция России насчет независимости Ливана — неизменна

Политика

Обсудили и Сирию

Москва, 15 августа 2018, 01:32 — REGNUM  В Москве прошла встреча замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова с делегацией Демократической партии Ливана, сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи Москва подтвердила свою неизменную позицию в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Ливана. Стороны также обсудили развитие ситуции в Ливане и вопросы развития и углубления сотрудничества между двумя странами.

«Была обсуждена также проблематика урегулирования сирийского кризиса, включая комплекс вопросов обеспечения возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на территории Ливана», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа ливанские региональные центры по работе с сирийцами сообщили о десятках тысяч граждан Сирии, пожелавших вернуться на родину с территории Ливана. Также отмечается, что в Иордании свое желание вернуться домой изъявили около 200 тыс. граждан Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане и Иордании 210 тыс. беженцев заявили о желании вернуться в Сирию

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