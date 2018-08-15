Лавров: Конвенция о статусе Каспия — на самом деле историческое событие

Москва, , 01:11 — REGNUM Высокие оценки подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря — не преувеличение, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма «Актауский саммит: каспийская развязка», сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Она заложила основы для окончательного согласования пока еще не решенных вопросов, включая делимитацию воды и методы, которые будут использоваться для определения точки отсчета 15-мильных суверенных вод. Это самое главное», — заявил он.

Также, по мнению Лаврова, второе главное значение Конвенции заключается в том, что у стран, подписавших ее, есть «абсолютно универсальный базис» для сотрудничества в регионе. Министр отметил, что в Актау было подписано семь международно-правовых документов, в то время как за весь период проведения каспийских саммитов с 2002 года было подписано всего девять.

«Не менее важными являются межправительственные соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству и транспорту, причем в каждом из них предусмотрено создание постоянно действующего механизма на уровне министров экономики и транспорта соответственно. А также межправительственное соглашение по предотвращению инцидентов на Каспийском море, это — военные и пограничники, — добавил он.

Лавров подчеркнул, что также на саммите в Актау были подписаны три межправительственных протокола: по борьбе с терроризмом, оргпреступностью и о сотрудничестве погранслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гуттереш назвал подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря «историческом документом» и отметил его важность для обеспечения мира и безопасности в регионе.

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