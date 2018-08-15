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Лавров поздравил Верховного комиссара ООН по правам человека с назначением

Политика

«Россия открыта к сотрудничеству по всему спектру вопросов правозащитной проблематики и готова развивать дальнейшее взаимодействие с Верховным комиссаром ООН по правам человека и возглавляемым ею Управлением»

Лавров поздравил Верховного комиссара ООН по правам человека с назначением
Alex Proimos
Мишель Бачелет

Москва, 15 августа 2018, 00:33 — REGNUM  Глава МИД России Сергей Лавров направил Мишель Бачелет, которая была избрана 10 августа Верховным комиссаром ООН по правам человека, послание с поздравлением, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Он также выразил надежду, что на посту Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет будет уделять пристальное внимание налаживанию атмосферы конструктивного взаимоуважительного сотрудничества и диалога государств в рамках правозащитных структур ООН», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Россия уверена: права человека способствуют сближению государств и укрепляют атмосферу доверия и взаимоуважения в международных отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Генассамблея ООН утвердила кандидатуру экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека сроком на четыре года. Экс-коммисар Зейд Раад аль-Хусейн не стал баллотироваться на второй срок.

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