Лавров поздравил Верховного комиссара ООН по правам человека с назначением

Москва, , 00:33 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров направил Мишель Бачелет, которая была избрана 10 августа Верховным комиссаром ООН по правам человека, послание с поздравлением, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Он также выразил надежду, что на посту Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет будет уделять пристальное внимание налаживанию атмосферы конструктивного взаимоуважительного сотрудничества и диалога государств в рамках правозащитных структур ООН», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Россия уверена: права человека способствуют сближению государств и укрепляют атмосферу доверия и взаимоуважения в международных отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Генассамблея ООН утвердила кандидатуру экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека сроком на четыре года. Экс-коммисар Зейд Раад аль-Хусейн не стал баллотироваться на второй срок.

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