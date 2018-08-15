Украинский историк высмеял голодоморные сказки Юлии Тимошенко

Киев, , 00:07 — REGNUM Украинский историк Александр Палий поймал на вранье лидера украинской избирательной гонки Юлию Тимошенко и написал об этом 14 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Палий выложил фрагмент передачи телеканала 112.ua от 19 мая 2018 года, где Юлия Тимошенко рассказала, как её бабушка с маленькой дочкой на руках во время так называемого «голодомора» прорывалась через «советские заградотряды», чтобы попасть в город и спастись от голода.

«На самом деле мать Юлии Тимошенко родилась в 1937 году, через четыре года после «Голодомора». И в прошлом году даже отметила 80-летие», — подчеркнул историк.

Напомним, украинский миф о «голодоморе» основан на реальных фактах голода, поразившего несколько республик СССР в 1931—1933 годах.

Пропаганда утверждает, якобы советское правительство хотело уничтожить «дух национального сопротивления», целенаправленно уморив украинских крестьян. Ни нехватка рабочих рук для индустриализации страны, ни голод в неукраинских регионах СССР, таких как Казахстан, не смущают мифотворцев. По данным опросов, в миф о «голодоморе» верит свыше 80% граждан Украины.

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