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Представитель Трампа отпразднует день украинской независимости

Политика

Кто именно посетит Киев пока не известно

Киев, 15 августа 2018, 00:02 — REGNUM  Присутствие полномочного представителя президента США на параде в честь дня независимости Украины является более чем символическим, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 14 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера», — отметил посол.

Напомним, 24 августа на параде в Киеве будет продемонстрирована военная техника, а также достижения украинских оружейников — нестреляющие макеты самоходной артиллерийской установки «Богдана» и ракетного комплекса «Гром».

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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