Представитель Трампа отпразднует день украинской независимости

Киев, , 00:02 — REGNUM Присутствие полномочного представителя президента США на параде в честь дня независимости Украины является более чем символическим, заявил посол Украины в США Валерий Чалый 14 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера», — отметил посол.

Напомним, 24 августа на параде в Киеве будет продемонстрирована военная техника, а также достижения украинских оружейников — нестреляющие макеты самоходной артиллерийской установки «Богдана» и ракетного комплекса «Гром».

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