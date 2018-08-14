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В ДНР сообщают о массированном миномётном обстреле юга республики

Политика

Военнослужащие ВСУ выпустили более ста боеприпасов по Коминтерново и Ленинскому

Донецк, 14 августа 2018, 23:29 — REGNUM  Украинские силовики вечером 14 апреля начали массированный миномётный обстрел населённых пунктов Коминтерново и Ленинское на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Как уточняется, обстрел ведётся военнослужащими 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины.

«В настоящее время по сёлам выпущено в общей сложности более 100 мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатомётов», — приводит сообщение командования «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что огонь в настоящее время продолжается. В результате обстрелов в Коминтерново и Ленинском возникли очаги возгорания. Информации о возможных жертвах или пострадавших не приводится.

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