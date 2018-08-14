Граждане РФ попросили освободить их из украинской тюрьмы

Киев, , 23:53 — REGNUM Экс-беркутовец из Днепропетровска Александр Саттаров и бывший заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на одного из заключенных, которого Украина считает «политузником», заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 14 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Денисовой, ранее подобное заявление написал Алексей Седиков — гражданин РФ, якобы плененный боевиками ВСУ на территории ЛНР.

Письма будут отправлены в МИД Украины, а оттуда — в администрацию президента РФ.

Напомним, Саттаров был задержан в конце 2017 года в Днепропетровске. Ему вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», поскольку Саттаров принимал участие в событиях Крымской весны в 2014 году.

Фарух Камалов был задержан на украинской границе в феврале 2018 года. Он попытался съездить на Украину, чтобы договориться о проведении операции больному отцу. Его обвиняют в «государственной измене».

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