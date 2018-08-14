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Госдеп США пригрозил наказать Ирак за торговлю с Ираном

Политика

Центробанк Ирака запретил торговать с Ираном при помощи долларов, но позволяет делать это в евро

Госдеп США пригрозил наказать Ирак за торговлю с Ираном
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
США против

Вашингтон, 14 августа 2018, 22:58 — REGNUM  Заявления премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади по торговле с Ираном без применения доллара могут повлечь санкции Вашингтона в отношении Багдада, заявила 14 августа представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, нарушители американского санкционного режима могут сами попасть под санкции Вашингтона.

«Вы знаете наши озабоченности по поводу Ирана и торговли с Ираном. И мы продолжим привлекать к ответственности страны за любые нарушения санкций», — сказала Науэрт.

Напомним, 13 августа Хайдер Аль-Абади заявил, что Багдад соблюдает антииранские санкции путем отказа от использования доллара в торговых отношениях с Тегераном. Но при этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке ввели санкции против Ирана, настаивая на их соблюдении правительствами иностранных государств.

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Противостояние Ирана и США
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