Госдеп США пригрозил наказать Ирак за торговлю с Ираном

Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Заявления премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади по торговле с Ираном без применения доллара могут повлечь санкции Вашингтона в отношении Багдада, заявила 14 августа представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, нарушители американского санкционного режима могут сами попасть под санкции Вашингтона.

«Вы знаете наши озабоченности по поводу Ирана и торговли с Ираном. И мы продолжим привлекать к ответственности страны за любые нарушения санкций», — сказала Науэрт.

Напомним, 13 августа Хайдер Аль-Абади заявил, что Багдад соблюдает антииранские санкции путем отказа от использования доллара в торговых отношениях с Тегераном. Но при этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, США в одностороннем порядке ввели санкции против Ирана, настаивая на их соблюдении правительствами иностранных государств.

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