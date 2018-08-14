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Российские военные с начала августа сбили 16 беспилотников боевиков

Политика

Беспилотные аппараты запускаются с подконтрольной боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации

Хмеймим, Сирия, 14 августа 2018, 22:20 — REGNUM  Российские военные в Сирии за период с начала августа уничтожили уже 16 беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками. Об этом сообщил 13 августа начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майорАлексей Цыганков.

По его словам, все беспилотники были запущены с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, накануне российские военные сообщили об обнаружении и уничтожении средствами ПВО авиабазы «Хмеймим» пяти беспилотников боевиков за одни сутки.

Ранее военный эксперт, редактор ИА REGNUMСергей Кузьмичёв высказал мнение, что регулярные запуски беспилотников к российской базе «Хмеймим» в Сирии осуществляются грамотными специалистами в рядах боевиков с целью тестирования системы средств ПВО авиабазы и фиксации её работы в режиме отражения нападения.

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Война в Сирии
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