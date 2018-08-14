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Порошенко рекламировал церковный раскол за свой счет — аппарат президента

Политика

Чиновники заверили, что расходы на рекламу будут отражены в налоговой декларации олигарха

Порошенко рекламировал церковный раскол за свой счет — аппарат президента
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 14 августа 2018, 22:20 — REGNUM  Рекламу томоса об автокефалии украинской православной церкви оплатил лично президент Украины Петр Порошенко, заявили в пресс-службе аппарата президента 14 августа, сообщило издание Укринформ.

«На трансляцию телевизионной рекламы «Мы — Украина» не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Эта рекламная кампания была оплачена личными средствами Петра Порошенко», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в средине июля во время визита на Западную Украину Порошенко заявил, что постоянно думает о независимости Украинской православной церкви. Тем не менее активный пиар на религиозной теме не приносит Петру Алексеевичу сколь-нибудь заметного прироста к низкому рейтингу популярности.

Читайте подробнее: Президент Украины: идея автокефалии постоянно находится в центре внимания

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Религиозные конфликты на Украине
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