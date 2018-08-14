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Губернатор Огайо ответил на критику Трампа «гифкой» со смеющимся Путиным

Политика

Глава Белого дома упрекнул губернатора за поддержку республиканца Троя Бальдерсона

Губернатор Огайо ответил на критику Трампа «гифкой» со смеющимся Путиным
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 14 августа 2018, 21:58 — REGNUM  Губернатор американского штата Огайо Джон Кейсик ответил на критику главы президента страны Дональда Трампа в Twitter GIF-изображением со смеющимся президентом России Владимиром Путиным.

Глава Белого дома в своём микроблоге раскритиковал губернатора за поддержку республиканца Троя Бальдерсона, баллотировавшегося в палату представителей конгресса США. По мнению Трампа, поддержка Кейсика только навредила репутации Бальдерсона.

https://twitter.com/JohnKasich/status/1029033017602465792

«Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Кейсик подпортил недавнюю победу Троя Бальдерсона, подрывая энтузиазм в отношении великолепного кандидата. Даже заместительница Кейсика проиграла губенаторские праймериз из-за его непопулярности. Поздравляю Троя с большой победой!» — написал президент США.

Губернатор Огайо вскоре оставил под этой записью комментарий с изображением Владимира Путина, при этом не став сопровождать его никакими пояснениями.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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