Губернатор Огайо ответил на критику Трампа «гифкой» со смеющимся Путиным

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Губернатор американского штата Огайо Джон Кейсик ответил на критику главы президента страны Дональда Трампа в Twitter GIF-изображением со смеющимся президентом России Владимиром Путиным.

Глава Белого дома в своём микроблоге раскритиковал губернатора за поддержку республиканца Троя Бальдерсона, баллотировавшегося в палату представителей конгресса США. По мнению Трампа, поддержка Кейсика только навредила репутации Бальдерсона.

https://twitter.com/JohnKasich/status/1029033017602465792

«Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Кейсик подпортил недавнюю победу Троя Бальдерсона, подрывая энтузиазм в отношении великолепного кандидата. Даже заместительница Кейсика проиграла губенаторские праймериз из-за его непопулярности. Поздравляю Троя с большой победой!» — написал президент США.

Губернатор Огайо вскоре оставил под этой записью комментарий с изображением Владимира Путина, при этом не став сопровождать его никакими пояснениями.