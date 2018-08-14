Вторник, 14 Августа 2018 года
22:58:27 МСК

В США испугались российского «спутника-инспектора» на орбите

Политика

В Вашингтоне гадают, что умеет этот спутник

В США испугались российского «спутника-инспектора» на орбите
Free-Photo
Спутник

Нью-Йорк, США, 14 августа 2018, 21:54 — REGNUM  Помощник государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Полбет на конференции Организации Объединённых Наций по разоружению заявил, что в Вашингтоне очень обеспокоены российскими разработками систем противоракетной обороны, в частности, «ненормальным» поведением одного из российских разведывательных спутников.

Полбет пояснил, что «поведение» российского спутника «настораживает», если принять во внимание «недавнюю модель российских злонамеренных действий».

Действия этого «спутника-инспектора», который был выведен на орбиту осенью 2017 года, вызывают в Вашингтоне обеспокоенность. Особенно американцев раздражает, что они не знают, что это точно был за спутник. Его поведение на орбите якобы «ненормально», и подобное поведение ранее не наблюдалось.

Напомним, что спутниками-инспекторами называют искуственные спутники Земли, которые могут менять свою орбиту и взаимодействовать с другими объектами на орбите.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить